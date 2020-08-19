МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Внешнеполитическое ведомство Норвегии приняло решение о высылке российского дипломата. Об этом в среду пишет NRK со ссылкой на представителя МИД страны.

Отмечается, что высылка представителя России связана с недавним "шпионским скандалом".

В МИДе отметили, что россиянин, чье имя из-за расследования не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".

Напомним, что ранее был арестован 50-летний гражданин Норвегии, который подозревается в передаче гостайны. По версии следствия, он якобы встречался с "российским разведчиком", которому передал информацию, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии".

Фигуранту дела о шпионаже грозит уголовное наказание: до 15 лет тюрьмы.

Издание Upstream в свою очередь сообщило, что арестованный в Осло за шпионаж гражданин Норвегии является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL. Эта компания занимается сертификацией подводных трубопроводов, в том числе — в рамках российского проекта "Северный поток".