МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Полюса" одобрили выплату финальных дивидендов по итогам прошлого года в размере 244,75 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

"С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Полюс" по результатам шести месяцев 2019 года в размере 162,98 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", — говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2018 года "Полюс" выплатил дивиденды в размере 131,11 рубля на акцию. Финальные дивиденды за 2018 год составили 147,12 рубля на акцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.