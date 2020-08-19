МИНСК, 19 авг — ПРАЙМ. Все предприятия нефтехимического комплекса Белоруссии работают в штатном режиме, настроения об остановке производств не получают поддержки у большинства рабочих, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь государственного концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Сегодня все предприятия нефтехимического комплекса работают в штатном режиме. Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов", — говорится в комментарии пресс-секретаря.

"Беларуськалий" также сообщил в Telegram-канале, что все рудники работают в плановом режиме.

Ранее руководство "Беларуськалия" призвало сотрудников анонимно информировать службу безопасности предприятия о случаях давления на них и создания препятствий в работе.

"Все семь рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", — говорится в сообщении.

Часть работников "Беларуськалия" ранее решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. На данный момент, по данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В стачкоме "Беларуськалия" РИА Новости сообщили, что вечером в среду на центральной площади в белорусском Солигорске огласит свои планы по забастовке, вариант объявления шахтерами голодовки не является основным.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.