ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов за сотрудничество с находящейся под санкциями иранской авиакомпанией Mahan Air, говорится на сайте американского минфина.

"Услуги, которые предоставляли Pathia Cargo и Delta Parts Supply FZC, помогают Mahan Air поддерживать ее парк самолетов западного производства и позволяют поддерживать дестабилизирующую повестку иранского режима", — говорится в сообщении.

Власти США обвиняют Mahan Air в "перевозке террористов" и оружия в Сирию, а также специалистов и оборудования — в Венесуэлу "для поддержки попыток незаконного режима (Николаса) Мадуро оживить добычу энергоресурсов".

В частности, обе компании, по данным американских властей, снабжали иранского авиаперевозчика запчастями, в том числе американского производства. В санкционный список внесен также директор Pathia Cargo.