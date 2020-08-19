МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.

"Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", — сказал Кудрин.

Счетная палата России в этом году проверит расходование средств бюджета, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил также Кудрин.

"Мы проверяем закупки аппаратов искусственного дыхания, бесконтактных термометров и другого оборудования", — сказал Кудрин.

Он отметил, что большие средства также были выделены на поддержку экономики. "Как правило, это было быстро, очень упрощенные процедуры. Мы сейчас, скорее, к концу года, выходим на анализ того, как использовались эти средства, все ли процедуры были использованы. Таким образом мы тоже сейчас связаны со здравоохранением и с поддержкой экономики", — добавил он.

По словам Кудрина, также по запросам Госдумы и Совета Федерации Счетная палата запланировала на текущий год несколько проверок, связанных с оценкой и анализом стимулирующих выплат врачам, борющимся с коронавирусом.