ЛОНДОН, 19 авг – ПРАЙМ, Наталья Копылова. В Великобритании второй месяц подряд фиксируется рост вакансий после ослабления ограничений, введенных в марте из-за пандемии коронавируса. Однако осенью возможна вторая волна безработицы из-за сворачивания госпрограммы поддержки временно оставшихся без работы, следует из совместного исследования британского Института изучения занятости и Фонда Джозефа Раунтри.

Согласно данным исследовательских организаций, в июле число объявлений о поиске сотрудников выросло на 50% по сравнению с показателями за июнь, в первую неделю августа число новых вакансий на рынке труда превысило 169 тысяч.

Больше всего специалистов требуется в сферы, связанные с уходом за больными, IT, а также в систему школьного образования. Меньше всего вакансий — в благотворительность, энергетику и туризм.

Показатели за июль и август составляют лишь треть вакансий за аналогичный период годом ранее и на 500 тысяч вакансий ниже данных до кризиса COVID-19, отмечают авторы исследования.

Эксперты полагают, что осенью и зимой Великобританию ожидает очередная волна безработицы, после того как правительство свернет программу по поддержке временно оставшихся без работы граждан. Как ранее заявлял министр финансов страны Риши Сунак, программа поддержки, запущенная в марте, будет завершена в октябре. В настоящее время поддержку государства получили более 9 миллионов человек.

Согласно данным Бюро национальной статистики (ONS) Британии, в марте-июле 730 британцев потеряли работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Во втором квартале число занятых жителей страны сократилось на 220 тысяч человек, что является рекордным показателем за указанный период с 2009 года.

Власти Великобритании продлили до конца октября действие схемы компенсации зарплат гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. Эта схема была введена в марте с целью поддержки работников и самозанятых граждан наиболее пострадавших отраслей экономики. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов.