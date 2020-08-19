МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Почта России" пока не получала предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости отмены надбавки к тарифам в труднодоступных населенных пунктах, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в среду ФАС сообщила, что выдала предупреждение "Почте" о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. По информации ведомства, с 1 октября компания ввела для таких населенных пунктов дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за посылку. ФАС увидела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции. "Почта России" должна исполнить предупреждение в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

"Почта России" пока не получала предупреждения ФАС по данному вопросу", — сказали в пресс-службе компании.