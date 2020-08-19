МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/, Татьяна Киселева. Цены на газ на мировых рынках растут, включая площадку Henry Hub, однако в случае с США рост стоимости "голубого топлива" на главном американском хабе лишь ослабляет позиции поставок СПГ из страны на рынок Европы, прокомментировала ситуацию РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Цены на газ в США находятся на максимуме с декабря. По данным ценового агентства Platts, во вторник спотовая цена газа на Henry Hub выросла до 2,37 доллара за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц), а сентябрьские фьючерсы достигали более 2,4 доллара за MMBtu. По данным агентства, причинами такой динамики является увеличение экспорта СПГ из США в августе при одновременном замедлении роста добычи газа в стране после периода восстановления.

СЛОМ ТРЕНДА, НО ДО СПАСЕНИЯ ДАЛЕКО

Белова согласна, что рост поставок СПГ из США в августе действительно способствует увеличению внутренних цен. Период пониженного спроса из-за кризиса COVID-19, а также низких цен ранее сильно ударили по американскому сжиженному природному газу, снизив его экспорт полее чем вдвое, сообщало в июне Минэнерго США.

"За первые 19 дней августа (а именно в августе впервые с середины февраля текущего года котировки Henry Hub перевалили за 2 доллара за MMBtu) объемы СПГ на внешние рынки увеличились на 32% по сравнению с аналогичным периодом июля, и похоже, что август станет месяцем перелома понижательного тренда в сегменте экспорта сжиженного природного газа США", — говорит Белова.

При этом цены на рынках Европы и Азии также восстанавливаются до многомесячных максимумов. На голландском хабе TTF стоимость газа на споте в среду росла до 2,9 доллара за MMBtu или более 100 долларов за 1 тысячу кубов. Азиатский индекс Platts JKM для поставок в сентябре на прошлой неделе достигал 3,6-3,8 доллара за MMBtu, а 18 августа для поставок в октябре показатель достигал 4,172 доллара за MMBtu или около 153 долларов за 1 тысячу кубов — максимум семи месяцев.

Однако рост котировок на европейских хабах не спасает американский СПГ от убыточности его экспорта потребителям в Европе из-за такой же динамики не внутреннем рынке США. Сложность заключается в экономике поставок СПГ из США: оператор американского завода закупает газ по биржевым ценам на внутреннем рынке и потом продает трейдеру с 15-процентной прибылью, взимая плату за сжижение. А после этого еще необходимо учесть транспортные расходы.

"Стоимость американского СПГ при поставке в Европу на протяжении 7 месяцев 2020 года находилась на уровне порядка 190 долларов за тысячу кубов, августовский всплеск газовых цен на Henry Hub приведет к росту стоимости американского СПГ в Европе до 225-230 долларов, что ухудшит и без того слабые конкурентные позиции последнего", — считает Белова. По ее оценкам, спотовые котировки на газ в Европе "едва ли превысят 120-140 долларов за тысячу кубов до конца года".

Что же касается российских компаний, то Белова отмечает, что текущий уровень спотовых цен на газ в Европе по-прежнему ниже средней цены окупаемости газа "Газпрома" и "Новатэка". Однако наличие долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой до сегодняшнего дня обеспечивало им более комфортную цену реализации газа. Более того, "сегодня, когда цена нефтяной привязки снижается, повторяя падение цен на нефть от марта 2020 года, рост спотовых цен на газ является хорошей новостью для отечественных компаний", считает эксперт.