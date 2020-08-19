МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках заседания 28-29 июля снова обговорили свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержания развития экономики страны, включая сохранение сверхнизкой учётной ставки, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания.

Тогда, в конце июля, ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, после чего глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономике США потребуется поддержка еще неопределенное количество времени и что ФРС даже не думает о повышении ставки.

"Представители подтвердили свою приверженность к использованию всего спектра инструментов ФРС для поддержки экономики США в это непростое время… Кроме того, представители считают, что было бы целесообразно поддерживать этот диапазон (в 0-0,25% годовых — ред.) до тех пор, пока они не будут уверены, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению целевых показателей", — говорится в релизе регулятора сегодня.

При этом регулятор отметил улучшение экономической ситуации в США по сравнению с мартом и апрелем, хотя ВВП страны во втором квартале упал рекордно быстрыми темпами. Условия на рынке труда, по оценке ФРС, также улучшились, но не до такой степени, чтобы компенсировать падение марта и апреля. Темпы инфляции также оставались значительно ниже темпов, зафиксированных в начале года. Регулятор также отметил рост потребительских расходов и заметно меньшие улучшения в сфере бизнеса в последние месяцы.

"Ожидается, что темпы роста реального ВВП и темпы снижения уровня безработицы во второй половине текущего года будут несколько менее устойчивыми, чем в прошлом прогнозе", — отмечает Федрезерв. Участники заседания также отметили, что программа выкупа активов ФРС способствовала значительному облегчению ситуации на рынке, а некоторые из них также допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

ФРС также обсудила необходимость внесения изменений в свои заявления для обеспечения большей прозрачности политики регулятора, говорится в протоколе заседания.