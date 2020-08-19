МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Следующее заседание министерского мониторингового комитета стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ (JMMC) пройдет 17 сентября, следует из коммюнике по итогам заседания комитета ОПЕК+.

"Следующие заседания JTC (технического комитета ОПЕК+ — ред.) и JMMC запланированы на 16 сентября и 17 сентября 2020 года соответственно", — говорится в коммюнике.