МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет стран сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ отметил признаки улучшения ситуации на рынке этого сырья, но темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса в среду.

"Комитет отметил признаки постепенного улучшения ситуации на рынке, включая показатели по запасам в июле 2020 года и уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением. Тем не менее, темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, с растущими рисками затяжной волны COVID-19. Он указал на хрупкость рынка и значительную неопределенность, особенно связанную со спросом на нефть, и призвал все участвующие страны проявлять бдительность", — говорится в сообщении.