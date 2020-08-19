МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. "Двоечники" стран сделки ОПЕК+ подтвердили свои обязательства компенсировать недосокращенную в мае-июле добычу нефти до конца сентября, при этом те из них, кто не входит в состав министерского мониторингового комитета альянса, должны представить соответствующие графики погашения задолженности до 28 августа, говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Недовыполнявшие в мае, июне и июле свои обязательства страны-члены комитета подтвердили свои обязательства компенсации этих объемов до конца сентября. Комитет также попросил другие страны, не полностью соблюдавшие свои обязательства и не входящие в его состав, представить секретариату ОПЕК планы по компенсации своего перепроизводства до конца следующей недели, то есть до 28 августа", — говорится в документе.