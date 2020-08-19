МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Мировой рынок нефти вошел в июле в стадию снижения коммерческих запасов, они и дальше будут сокращаться, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

"С учётом того, что запасы впервые в июле месяце показали снижение относительно среднего пятилетнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов. Это тоже сегодня было отражено в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Это тот тренд, который мы хотели достичь с мая месяца. Это означает, что с июля месяца и дальше будут сокращаться запасы", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".