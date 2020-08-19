МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Россия в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ на 97%, в августе вышла на 100%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского комитета альянса в среду.

"Мы находимся на высоком уровне, в июле мы выполнили на 97% от своего уровня, для нас это очень высокий показатель. В августе мы вышли на 100-процентный уровень. На сегодняшний день мы выполняем на 100% от тех обязательств, которые взяли на себя в августе", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также сообщил, что общее выполнение условий сделки странами ОПЕК+ в июле было высоким и составило 97%. "Из 9,7 миллиона баррелей в сутки, которые должны были быть сокращены в рамках соглашения ОПЕК+ в июле, общее сокращение составило 9,4 миллиона баррелей в сутки. Это достаточно большой, беспрецедентный уровень сокращения, такого еще не было", — добавил он.