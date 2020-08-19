МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Предложение нефти на мировом рынке в июле оказалось ниже спроса на 1 миллион баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В июле месяце мы видим, что предложение ниже спроса на 1 миллион баррелей в сутки уже составляет. Это означает, что мы уже вошли в стадию сокращения запасов (нефти — ред.)", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".