МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. ОПЕК+ продолжит ежемесячный мониторинг мирового нефтяного рынка, при его перегреве сможет принять решение по ослаблению квот сокращения добычи сырья в более быстром режиме, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ситуация вселяет оптимизм, мы практически достигли тех результатов, которые хотели по балансировке рынка", — сказал Новак. По его словам, в дальнейшем всё будет во многом зависеть от восстановления мировой экономики, темпов роста потребления нефти и возможности второй волны пандемии коронавируса.

"Мы договорились, что в ежемесячном режиме будем мониторить ситуацию. У нас будут все возможности принимать решения. В том числе, если рынок будет перегрет, у нас будут возможности принимать решения по сокращению квот в более быстром режиме", — добавил он.