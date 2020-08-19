Добавлен комментарий Минкомсвязи РФ в третьем абзаце, уточняется формулировка в первом абзаце

МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Болельщики перенесенного чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), получившие паспорт болельщика (персонифицированная карта зрителя, FAN ID), смогут использовать его в 2021 году для прохода на матчи основного чемпионата в случае наличия билетов или прохода на тестовый матч в случае его проведения, говорится в проекте приказа Минкомсвязи РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусмотрено внесение изменения в приказ министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20.01.2017 №13… в части возможности использования персонифицированной карты зрителя, полученной зрителем в 2020 и 2021 годах, для случаев, определенных правительством РФ, на чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года, проведение которого перенесено на 2021 год, в случае наличия у зрителя билета… или документа, дающего право на получение входного билета… на… матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи, поправки предусматривают использование FAN ID, выданного в 2020 или 2021 году, для прохода на тестовый матч (если УЕФА примет решение его проводить), если он состоится, а также для прохода на матчи основного чемпионата 2021 года при наличии входного билета.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте принял решение перенести Еевро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Планируется, что матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 12 городах по всей Европе, включая Санкт-Петербург.

В конце мая Минкомсвязь сообщала, что FAN ID для въезда и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства с 30 мая по 13 июля 2020 года недействителен. Информацию об уже выданных паспортах болельщика, а также оформлении и получении паспорта болельщика Минкомсвязь обещала представить позднее.

Система идентификации болельщиков и Fan ID – уникальный российский проект, который ранее был реализован на проходивших в России Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 по футболу. Паспорт болельщика представляет собой небольшой заламинированный бланк, который содержит персональные данные владельца и фотографию. Иностранцам Fan ID дает право безвизового въезда в Россию на время проведения чемпионата.