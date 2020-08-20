МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ, которая является основным индикатором углеводородной зависимости российской экономики, в первом полугодии 2020 года составила менее трети всех поступлений в казну, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.

"Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9 процентного пункта", — говорится в документе. В масштабах всей российской экономики доля нефтегазовых доходов бюджета в первом полугодии снизилась в годовом исчислении на 1,5 п.п. — до 2,3% ВВП.

К нефтегазовым Минфин относит поступления от НДПИ на нефть и газ, экспортных пошлин на энергоносители и налога на допдоход от добычи углеводородного сырья (НДД), который применяется на отдельных месторождениях. Начиная с 2005 года доля этих доходов в бюджете РФ варьировалась от 36% до 51%. Минфин прогнозировал ее сокращение в ближайшие годы, но не такими темпами: согласно действующему трёхлетнему закону о бюджете РФ, даже к концу 2022 года на нефтегазовые доходы будет приходиться больше трети поступлений в казну.

"На снижение нефтегазовых доходов… оказало влияние уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть,… газ природный и товары, выработанные из нефти, в сумме 618,1 миллиарда рублей, или на 53,6%, НДПИ в виде углеводородного сырья на 1,134 триллиона рублей, или на 36,4%, в основном в результате снижения средней цены на нефть, снижения объемов экспорта природного газа, вызванного как погодными условиями, так и спадом экономической активности в странах Европы в первой половине 2020 года в результате мер, предпринятых по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", — отмечается в документе.

Средняя цена на нефть в период с декабря 2019 года по май 2020 года составила 43,1 доллара за баррель против 65,2 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом положительную роль для бюджета сыграл так называемый "налоговый маневр" в нефтяной сфере: поэтапное повышение ставки НДПИ и снижение вывозной пошлины на нефть, с одновременным введением возвратного акциза на нефтяное сырье, компенсирующего затраты нефтяных компаний на поставку топлива на внутренний рынок.

Демпфирующая компонента акциза в январе–июне 2020 года из-за обвала нефтяных цен приняла положительные значения, благодаря чему бюджет в первом полугодии получил дополнительные доходы на 53,8 миллиарда рублей.