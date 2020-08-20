МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ видит целый ряд рисков для реализации нацпроектов из-за распространения коронавируса, говорится в оперативном докладе аудиторов о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных госфондов за январь-июнь 2020 года.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с преодолением кризиса и его последствий существуют риски реализации национальных проектов", — говорится в документе.

Так, по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" отмечается высокий риск недостижения целевого показателя по обеспечению численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса к 2024 году до 25 миллионов человек. "Возникают значительные риски уменьшения (в абсолютном выражении) параметров сектора МСП, не обладающего достаточными ресурсами для возмещения издержек, связанных с введенными карантинными ограничениями", — отмечают аудиторы.

В ведомстве ожидают проблем и с нацпроектом "Зравоохранение". "Значительное снижение объема плановой помощи пациентам, в том числе плановых госпитализаций, диспансеризации, вакцинации взрослых и детей, предусмотренных национальным проектом "Здравоохранение", будет иметь негативный отложенный эффект и может привести к росту заболеваемости", — говорится в докладе.

Введение ограничений на авиа- и железнодорожное сообщение снизит объем пассажиро- и грузоперевозок, вследствие чего существует риск недостижения ряда показателей комплексного плана развития инфраструктуры. А в рамках нацпроекте "Жилье и городская среда" в связи с возникшими ограничениями на строительство и со снижением потребительского спроса аудиторы видят риск недостижения запланированного объема ввода жилья.

Также отмечаются риски по отдельным результатам федеральных проектов, связанных с инвестиционной деятельностью (строительство социальных, жилых объектов, инфраструктуры), проведением очных спортивных, культурных мероприятий, обучением граждан для их дальнейшего трудоустройства, с реализацией программ системной поддержки граждан старшего поколения.