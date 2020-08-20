МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Активизация внутреннего туризма, связанная с частичным снятием коронавирусных ограничений в начале лета, спасла от разорения значительную часть российских предприятий общепита, такие выводы содержатся в исследовании компании — разработчика облачной системы управления закупками предприятия общественного питания MixCart, документ есть в распоряжении РИА Новости.

По данным авторов исследования, апрель оказался самым тяжелым месяцем для российских рестораторов: средняя закупка одной точки общепита в апреле к марту упала на 20%. Только 23% предприятий удалось сохранить объём закупок на мартовском уровне, 76% всех предприятий, пользующихся системой MixCart, сделали в апреле менее 10 закупок, у 43% — объём закупок упал на 60% и более по сравнению с мартовским уровнем. 4% ресторанов не сделали ни одного заказа.

При этом уже в мае средний объем закупки вырос на 7% к апрелю, а в июне и июле, соответственно к маю и июню, рост был на 22% и 25%.

Существенный рост в первые летние месяцы аналитики объясняют активизацией внутреннего туризма в условиях ограничения международных поездок. "Кроме того, уже в июне вновь заработали рестораны на воде (корабли-рестораны, яхты-рестораны, рестораны на теплоходах и другие) — это также положительно отразилось на уровне закупок всего ресторанного сектора", — говорится в исследовании.

Ситуация в Москве и Московской области, по данным аналитиков, существенно отличалась от общероссийской: здесь в апреле средний объем закупки рухнул на 38%, а в мае – неожиданно вырос на 40%. В июне показатель снова упал к маю на 15%, но в июле показал рост на 29%. Аналитики объясняют такой разброс цифр тем, что предприятия общепита экспериментировали со стратегиями выживания: запуск доставки сменялся большим вниманием к работе на вынос, за которым следовал период бездействия, на смену которому вновь приходил упор на доставку, но уже осуществляемую не своими силами, и так далее.

Исследование проводилось на основе данных за период с февраля по июль 2020 года на выборке из почти 1800 заведений из 45 городов России. В выборку вошли как самостоятельные, так и сетевые заведения, которые работают в системе MixCart более двух месяцев подряд и которые в период с февраля по июль 2020 года делали не меньше 10 заказов в месяц.