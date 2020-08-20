Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика в декларации за 2019 год указал доход в размере 26,7 миллиона рублей, данные опубликованы на сайте ведомства.
Отмечается, что помимо этого у генерал-лейтенанта МВД в собственности находится:
- четыре земельных участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров,
- жилой дом,
- три квартиры
- автомобиль Suzuki Grand Vitara.
За 2018 год он задекларировал доход в 4 млн рублей.
Как пишет РБК, у замминистра МВД самые большие доходы за предыдущий 2019 год среди руководства силовых ведомств страны.
Напомним, что Виталий Шулика был назначен на пост замглавы МВД РФ в декабре 2017 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
https://1prime.ru/state_regulation/20200820/831932972.html