МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика в декларации за 2019 год указал доход в размере 26,7 миллиона рублей, данные опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что помимо этого у генерал-лейтенанта МВД в собственности находится:

четыре земельных участка общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров,



жилой дом,



три квартиры



автомобиль Suzuki Grand Vitara.

За 2018 год он задекларировал доход в 4 млн рублей.

Как пишет РБК, у замминистра МВД самые большие доходы за предыдущий 2019 год среди руководства силовых ведомств страны.

Напомним, что Виталий Шулика был назначен на пост замглавы МВД РФ в декабре 2017 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.