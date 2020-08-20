МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 3 миллиардов рублей на переобучение безработных, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования: Минпросвещения России в размере 2956912,2 тысячи рублей на предоставление субсидии союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, имея в виду организацию и прохождение обучения 110 000 граждан до конца 2020 года", — говорится в распоряжении.