МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Государственные заимствования в текущем 2020 году могут достичь рекордного показателя за последние 15 лет. Как пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие, сумма заимствований может составить 4,1 трлн рублей.

Облигации Минфина РФ должны стать для бюджета основным источником покрытия дефицита.

В январе-июне финансовое ведомство разместило государственные бумаги только на 1,6 трлн рублей. Это значит, что для выполнения годового плана министерству необходимо нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле-декабре 2020 года.

Издание отмечает, что без столь значимых для экономики госзаймов власти не смогут покрыть дефицит федерального бюджета: он может достичь отметки 5% ВВП, или 5 трлн рублей.

В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 955 млрд рублей.