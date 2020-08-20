МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза и составила 530 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Основной причиной падения прибыли в компании называют разнонаправленную динамику курса рубля, используемого в учете валютной задолженности: отрицательная курсовая разница в отчетный период на сумму 214 миллионов долларов против положительной годом ранее в размере 197 миллионов долларов.

Показатель EBITDA сократился на 24,9%, до 1,059 миллиарда долларов в связи с негативной динамикой EBITDA горнорудного сегмента (-36%) в основном из-за снижения цен на горнорудную продукцию. Рентабельность EBITDA уменьшилась до 36,5% с 41,6% годом ранее.

Выручка за шесть месяцев снизилась на 14,2%, до 3,075 миллиарда долларов в основном в связи со снижением цен реализации железорудной и металлургической продукции компании вслед за изменением котировок на мировом рынке. В том числе выручка от продаж горнорудного сегмента сократилась на 27,2%, до 1,516 миллиарда долларов, металлургического — на 17,2%, до 1,267 миллиарда долларов. Доля внутреннего рынка в консолидированной выручке составила 35,4%, Европы — 22,4%, Ближнего Востока — 10,2%, доля Азии — выросла до 19,6% с 8,9% годом ранее в результате роста выручки от поставок в Китай в 4 раза.

Чистый долг в январе-июне снизился на 9,2% и на 30 июня составил 3,409 миллиарда долларов, его отношение к EBITDA LTM увеличилось до 1,6 против 1,5 на конец 2019 года. "Таким образом, уровень долговой нагрузки сохраняется на комфортном уровне… График погашения долга компании с небольшой долей краткосрочных заимствований (7%) обеспечивает надежную финансовую устойчивость", — приводятся в сообщении слова замгендиректора "Металлоинвеста" по финансам и экономике Алексея Воронова.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ, на 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого являются Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (30%). В 2019 году компания снизила производство железной руды на 0,3% — до 40,242 миллиона тонн.