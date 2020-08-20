МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых, сообщил в четверг регулятор.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение оставить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) постоянной на уровне 8,25%" — говорится в пресс-релизе.

Регулятор отмечает, что несмотря на то что в третьем квартале 2020 года в мировой экономике появились признаки частичной активизации, неопределенность в отношении ее восстановления остается высокой.

Недавние денежно-кредитные и фискальные меры, направленные на сдерживание негативных последствий пандемии для экономики Турции, способствовали финансовой стабильности и восстановлению экономики.

В релизе указывается, что постепенная нормализация финансовых мер по борьбе с пандемией и недавние меры по ужесточению управления ликвидностью способствуют макрофинансовой стабильности. "Однако, в зависимости от течения пандемии, неопределенность в отношении условий внутреннего и внешнего спроса остается значительной", — добавляет регулятор.

Комитет считает, что поддержание устойчивого процесса дезинфляции является ключевым фактором для снижения суверенного риска, более низких долгосрочных процентных ставок и более активного восстановления экономики. Чтобы удерживать процесс дезинфляции в соответствии с намеченным курсом, необходимо продолжать осторожную денежно-кредитную политику. Центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты для достижения финансовой стабильности.