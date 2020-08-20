КИЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры Украины подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче ей в концессию на 35 лет специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в городе Николаев, за все время компания проинвестирует в него более 633,3 миллиона долларов, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На первом этапе будет проинвестировано 3,4 миллиарда гривен (почти 124,5 миллиона долларов – ред.) в этот проект. За весь срок концессии, а это 35 лет, будет привлечено до 17,3 миллиарда гривен (более 633,3 миллиона долларов – ред.) прямых инвестиций… Это первая прямая катарская инвестиция", — сказал Криклий в ходе онлайн-встречи с катарской стороной, которая транслировалась в YouTube.

Он отметил, что условия концессии очень выгодны для Украины. "Концессионный платеж ежегодный (по порту "Ольвия" — ред.) будет составлять не менее 80 миллионов гривен (более 2,9 миллиона долларов – ред.), а это превысит в 16 раз финансовые результаты прошлого года. Концессионер должен обеспечить общий объем перевалки не менее чем 2,5 миллиона тонн в год, а также около 80 миллионов гривен (более 2,9 миллиона долларов – ред.) инвестировать в инфраструктуру Николаева", — сообщил Криклий.

В подписании с украинской стороны приняли участие госсекретарь Мининфраструктуры Владимир Бучко и руководитель госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий.

Министерство инфраструктуры Украины в прошлом году объявило о проведении конкурсов на передачу в концессию имущества государственных предприятий "Херсонский морской торговый порт" и "Стивидорная компания "Ольвия", а также соответствующего имущества "Администрации морских портов Украины". В июне Херсонский морской торговый порт передан на 30 лет в концессию грузинско-швейцарскому консорциуму "Рисоил-Херсон".

QTerminals управляет морскими портами и транспортными терминалами по всему Катару. В частности, компания управляет "Хамадом" — крупнейшим на Ближнем Востоке портом.