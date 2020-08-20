МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 135 тысяч — до 1,106 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 925 тысяч заявок. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 971 тысячи с 963 тысяч заявок. Показатель прошлый недели впервые с марта опустился ниже одного миллиона.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 79 тысяч, до 1,176 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,254 миллиона. Первоначальный показатель составлял 1,253 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, уменьшилось на 636 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 14,844 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 15,48 миллиона человек с 15,486 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.