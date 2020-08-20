МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сбербанк сохранил лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих брендов России, но уступил по силе бренда "Аэрофлоту", сообщает британская консалтинговая компания Brand Finance.

Крупнейший банк страны держится на первой строчке российского топ-50 четвертый год подряд, на этот раз стоимость его бренда оценена в 840,2 миллиарда рублей. "Сбербанк заслужил беспрецедентное доверие на своем внутреннем рынке и является основой российской финансовой системы. Банк является прекрасным примером того, как взаимоотношения с клиентами могут построить привлекательный бренд, который вызывает большую лояльность", — приводятся в сообщении слова главы Brand Finance Дэвида Хэя.

На втором месте — "Газпром" (481,3 миллиарда рублей), на третьем — "Лукойл" (370,9 миллиарда рублей). Далее расположились "Роснефть" (245,3 миллиарда рублей), РЖД (198,8 миллиарда рублей), ВТБ (177,9 миллиарда рублей), "Магнит" (172,7 миллиарда рублей), МТС (148 миллиардов рублей) и "Новатэк" (135,6 миллиарда рублей). Замыкается десятку "Татнефть" с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.

Самый быстрорастущий бренд — у группы ПИК. Он подорожал за год на 51%, до 33,5 миллиарда рублей, поднявшись в рейтинге стразу на 10 строчек — до 30-го места.

При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал бренда и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.

"Согласно этим критериям "Аэрофлот" сохранил за собой звание сильнейшего авиационного бренда в мире и стал сильнейшим брендом в России, получив 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг "ААА+", — говорится в сообщении. Сбербанк же опустился на второе место (91,6 балла), замыкает тройку лидеров МТС (90,9 балла).

"Для всего мира "Аэрофлот" — лицо России и символ нашей страны. Сегодня мы получили важное подтверждение этому факту. И мировые эксперты, и пассажиры знают "Аэрофлот" и верят в нашу авиакомпанию, в ее способность преодолевать трудности, восстанавливаться после кризисов и идти к новым стратегическим целям", — отметил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, слова которого привела компания в своем пресс-релизе. По стоимости же бренда "Аэрофлот" на 13-м месте (107,8 миллиарда рублей).