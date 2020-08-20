МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Общая безработица в России в июле выросла до 6,3% с 6,2% в июне, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,3 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.

Безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз безработица в РФ на данном уровне была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.

"В июле 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,3 миллиона человек, в том числе 3 миллиона получали пособие по безработице.

Общая численность безработных в июле по сравнению с июнем текущего года выросла на 125 тысяч человек или на 2,7%, по сравнению с июлем 2019 года — на 40,6%. В тоже время количество официально зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 524 тысячи человек, или на 18,8%, по сравнению с июлем прошлого года — в 4,6 раза (с 727 тысяч человек).

Официальная безработица в России начала резко расти в апреле на фоне ситуации с коронавирусом и эта тенденция продолжается до сих пор.

Власти РФ на фоне ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, приняли меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Так, россияне, потерявшие работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере (12 130 рублей). Изначально данная мера была принята на три месяца, впоследствии президент РФ согласился продлить ее еще на три месяца, до 1 октября. Также было принято решение повысить в три раза — до 4,5 тысячи рублей — минимальное пособие по безработице (право на него имеют граждане без подтвержденного дохода, достаточного стажа, а также те, кто не был официально трудоустроен).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.