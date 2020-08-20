МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России в июне 2020 года замедлился до 0,6% в годовом выражении с майского 1%, в первом полугодии они выросли на 2,9%, следует из материалов Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с маем текущего года реальные зарплаты в РФ в июне выросли на 2,4%. По итогам второго квартала реальные зарплаты снизились на 0,1% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2020 года составила 52123 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 3,8% (в I полугодии 2020 года — на 5,8%)", — говорится также в документе.