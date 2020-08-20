МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2020 года снизились на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 6,9 триллиона рублей.
Статистическое ведомство не приводит в своем обзоре данных по уровню инвестиций во втором квартале. По данным Росстата, в первом квартале инвестиции в РФ выросли на 1,2%.
Ранее в июле Банк России в информационно-аналитическом комментарии отмечал, что уровень инвестиций в основной капитал во втором квартале был минимальным за последние пять лет.
https://1prime.ru/state_regulation/20200820/831935916.html