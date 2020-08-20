МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, поскольку он является значимым для формирования региональных бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", — сообщает пресс-служба.

Отменить налог на отечественные авто ранее предложил депутат от ЛДПР Василий Власов.

Между тем в Минфине отмечают, что данный налог показывает высокий коэффициент собираемости: в 2019 году его поступления составили 175,1 миллиарда рублей. "Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета", — сообщает министерство.

Кроме того, Минфин напоминает, что каждый регион вправе самостоятельно определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты. Более того, при установлении транспортного налога субъекты могут вводить налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

В свою очередь, идея с компенсацией выпадающих доходов за счет акцизов на топливо, подчеркнули в министерстве, может привести к негативным последствиям. "Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", — предупреждает Минфин.