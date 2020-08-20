МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Число принятых на работу превышает число уволенных в России уже почти два месяца, рост численности безработных летом связан с выходом на рынок труда новых специалистов после вузов, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты.

В министерстве отметили, что в августе количество нанятых сотрудников превышает количество уволенных на 21%. С начала месяца было принято на работу 903 тысяч человек, а уволено – 745 тысяч. В июле также количество принятых на работу превышало количество уволенных сотрудников — но тогда разница между количество принятых и уволенных граждан составляла менее 10%.

"На протяжении уже почти двух месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников. Вместе с тем летом на рынок труда выходят новые специалисты — выпускники учебных заведений. Как и прогнозировал ранее Минтруд, мы пока наблюдаем рост численности безработных граждан, но он образуется уже не за счет граждан, потерявших работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов", — отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

По ее словам, число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий, и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения. Количество вакансий на портале "Работа в России" вместе с тем продолжает увеличиваться и почти достигло докризисного уровня, обратили внимание в Минтруде. Сейчас на портале представлено более 1,47 миллиона вакансий.

В частности, для безработных доступны 210 тысяч позиций с возможностью предоставления жилья. Компаниям требуются архитекторы, бухгалтеры, инженеры, кондитеры и другие специалисты. Для людей с ограниченными возможностями на портале "Работа в России" представлено более 82 тысяч рабочих мест, рассказали в министерстве, уточнив, что больше всего таких рабочих мест в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Красноярском крае, Санкт-Петербурге.

Больше всего вакансий для людей с ограниченными возможностями предложено в сфере производства, образования и науки и торговле, добавили в Минтруде. Общая безработица в России в июле выросла до 6,3% с 6,2% в июне, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,3 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.