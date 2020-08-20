МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в России в июле 2020 составил 666,5 миллиарда рублей и снизился на 25,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные из оперативного доклада Росстата.

В месячном выражении, как следует из доклада, зафиксирован рост на 9,3%. А в январе-июле произошло снижение показателя на 20,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития РФ ожидает, что объем платных услуг населению по итогам текущего года упадет на 10%, а в следующем году вырастет на 5,6% с последующим замедлением этой динамики до 3,3% в 2022 году и 3% в 2023 году.