КИЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен (183 доллара) в месяц будет стоить госбюджету Украины 3 миллиарда гривен (почти 110 миллионов долларов) за три месяца, заявил первый замглавы министерства финансов страны Денис Улютин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в четверг внес в Верховную раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 183 долларов. Европейская бизнес-ассоциация при этом уже заявила о неприемлемости повышения минимальной зарплаты на Украине без снижения ставки единого социального взноса (ЕСВ).

"Например, поднятие до 5 тысяч гривен минимальной зарплаты — это всего лишь 277 гривен (10,14 долларов – ред.) по отношению к сейчас — на три месяца стоит 3 миллиарда гривен. И это только по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета", — заявил Улютин в интервью espreso.tv, опубликованном в четверг.

Ранее кабмин Украины также утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября до 5 тысяч гривен, с января 2021 года – до 6 тысяч (219,6 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (237,6 доллара).