МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, а за январь-июль текущего года экономика снизилась на 3,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до минус 4,7% год к году по сравнению с минус 6,4% год к году в июне. В целом за семь месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на минус 3,8% год к году", — говорится в материалах.

Министерство также уточнило оценки спада ВВП в апреле и мае с учетом отчетных данных Росстата за второй квартал. В соответствии с новой оценкой экономика страны в мае упала на 8,9% (прежняя оценка — спад на 10,7%), а в апреле — на 10,4% (прежняя оценка — спад на 12%).

Как уточняется в обзоре, наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос (по данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в июле замедлил падение до 2,6% с июньских 7,7%). Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, следует из документа Минэкономразвития.

"В то время как в несырьевом секторе экономики масштаб спада существенно сократился, восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей. Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до минус 15,1% год к году по сравнению с июнем (минус 14,2% год к году), что связано, в первую очередь, с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на июль", — указывают авторы обзора.

По итогам года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ на 4,8%, однако в августе министерство традиционно уточняет свой макроэкономический прогноз.