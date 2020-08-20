МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Численность официально зарегистрированных безработных в России на 18 августа составила 3,5 миллиона человек, следует из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности" за август.

По данным Росстата, общая безработица в России в июле составила 4,7 миллиона человек, или 6,3% рабочей силы. При этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, к концу июля достигло 3,3 миллиона человек.

"В июле продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на конец июля численность официально зарегистрированных безработных составила 3,3 миллиона человек по сравнению с 2,7 миллиона человек на конец июня (на 18 августа – 3,5 миллиона человек)", — говорится в документе.

Вместе с тем, пишут авторы обзора, рост показателя постепенно замедляется, что указывает на стабилизацию ситуации на рынке труда.

В Минэкономразвития также отмечают, что опережающий рост регистрируемой безработицы по сравнению с безработицей, рассчитанной по методологии Международной организации труда, является результатом, в первую очередь, принятых мер по поддержке населения, временно оставшегося без работы.

Власти РФ на фоне ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, приняли меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Так, россияне, потерявшие работу после 1 марта, получают пособие по безработице в максимальном размере (12 130 рублей). Изначально данная мера была принята на три месяца, впоследствии президент РФ согласился продлить ее еще на три месяца, до 1 октября. Также было принято решение повысить в три раза — до 4,5 тысячи рублей — минимальное пособие по безработице (право на него имеют граждане без подтвержденного дохода, достаточного стажа, а также те, кто не был официально трудоустроен).