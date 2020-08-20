МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Данные статистики за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить о продолжении постепенного восстановления экономики России, считает заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова.

Согласно оценке Минэкономразвития, спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, за январь-июль текущего года экономика снизилась на 3,8%.

"По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики страны", — отметила Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

По ее словам, свою роль сыграли реализованные правительством России масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. "При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках считаем преждевременным фиксировать устойчивые тренды", — добавила замминистра.

По оценкам министерства, наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Кроме того, значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, следует из документа Минэкономразвития.

По итогам года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ на 4,8%, однако в августе министерство традиционно уточняет свой макроэкономический прогноз.