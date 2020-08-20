Добавлены данные Росстата, комментарий Минпромторга РФ (последние два абзаца).

МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли в России в июле 2020 года сократился на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июлем прошлого года, снижение показателя за семь месяцев текущего года составило 5,8% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

Сокращение розничных продаж в РФ началось в апреле, тогда оборот розницы уменьшился на 23,2% в годовом выражении — это рекордное падение за все время наблюдений. Снижение показателя было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за COVID-19. В мае и июне падение продолжилось — продажи сократились на 19,2% и 7,7% соответственно.

По сравнению с июнем 2020 года оборот розничной торговли в июле текущего года увеличился на 8,2%. При этом рост продаж в июне к предыдущему месяцу составлял 15,8%, В денежном выражении показатель в июле составил 2,843 триллиона рублей, в январе-июле — 18,02 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле уменьшился на 2,2% к июлю прошлого года — до 1,368 триллиона рублей, а по сравнению с июнем текущего года он показал рост на 3,5%. В январе-июле показатель снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,116 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в июле сократился на 2,7% в годовом выражении — до 1,475 триллиона рублей, в месячном выражении он вырос на 12,9%. В январе-июле продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 9,4% в годовом выражении и составили 8,904 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июле опустилась ниже 50% и составила 48,1% против 47,7% в июле 2019 года и 50,4% в июне текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в июле 51,9% против 52,3% годом ранее и 49,6% в июне.

В июле оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%. В июле прошлого года эти доли составляли 94,7% и 5,3% соответственно. В пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что доля рынков и ярмарок в обороте розничной торговли снижается ежегодно, что связано прежде всего с избыточными требованиями закона о рынках.

"С момента принятия закона в 2007 году количество рынков сократилось более чем в шесть раз (было 6 тысяч, сейчас меньше тысячи). Безусловно, необходимо развивать все форматы торговли, в том числе малые, наращивать долю ярмарок и рынков. Поэтому Минпромторг подготовил и 11 августа внес в правительство законопроект, принятие которого должно привести к сохранению и возрождению рынков", — добавили в министерстве.