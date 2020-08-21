МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в июле поднялись на 0,3% в годовом выражении, в июне инфляция составляла 0,1%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2%. В июне был зафиксирован рост на 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июле не изменились в годовом выражении, хотя ожидался рост на 0,1%. В месячном выражении базовые потребительские цены в июле выросли на 0,1%.