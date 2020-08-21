МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 2,7 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2020 года в размере 2,7 рубля (два рубля семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 15 октября 2020 года (20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов)", — говорится в сообщении.

В марте 2019 года совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы определения дивидендных выплат, согласно которым компания может выплачивать дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х. Минимальный ежегодный платеж должен составлять 50 миллионов долларов и выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый по итогам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание финансовые показатели компании, ее планы и рыночную ситуацию.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.