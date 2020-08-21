МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО за первое полугодие 2020 года сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 104 миллиона долларов, следует из материалов компании.

Выручка снизилась на 42,5% и составила 314 миллионов долларов. Валовая прибыль компании составила 114 миллионов долларов, что в 2,7 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.