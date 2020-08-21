МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Численность населения Российской Федерации за 2020 год выросла по отношению к прошлому 2019 году на два миллиона человек.

Это 145,9 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Организации Объединенных Наций (ООН).

Как следует из данных ООН, в 2019 году в России проживало 143,9 миллиона человек (по данным Росстата — 146,8 миллиона человек).

Как следует из обновленной статистики Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллиона человек, что гораздо ближе к оценкам Росстата.

Отечественные статисты зафиксировали в 2020 году в России 146,6 миллиона человек.

Как прокомментировала агентству завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такой рост цифр со стороны ООН объясняется только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

"Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма", — отметил аона.