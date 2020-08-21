МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на отметке июля.Индекс деловой активности в области промышленного производства 19 стран еврозоны в августе снизился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле, ожидался рост до 52,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в августе, по предварительной оценке, составил 50,1 пункта против 54,7 пункта в июле. Ожидался рост до 54,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в августе, по предварительной оценке, составил 53,7 пункта против уровня июля в 55,3 пункта. Аналитики ждали его на уровне 55 пунктов. PMI сферы услуг Германии снизился до 50,8 пункта с 55,6 пункта в июле, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 53 пунктов с 51 пункта месяцем ранее, что стало максимальным значением почти за два года.

Композитный индекс деловой активности во Франции в августе, по предварительной оценке, снизился до 51,7 пункта с уровня июля в 57,3 пункта, аналитики снижения только до 57,2 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 51,9 пункта против 57,3 пункта месяцем ранее, PMI в области промышленного производства страны снизился до минимума за три месяца в 49 пунктов с 52,4 пункта в июле.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.