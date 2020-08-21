БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Торговый оборот Германии и России снизился в первом полугодии 2020 года на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 22,2 миллиарда евро, говорится в сообщении Восточного комитета немецкой экономики — профильной ассоциации, которая объединяет германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Согласно таблице, приведенной в сообщении организации, Россия в первой половине 2020 года оказалась вне тройки ведущих торгово-экономических партнеров Германии — Польши, Чехии и Венгрии. Экспорт из России в Германию в январе-июне снизился на 32,5%, импорт — на 13,7%.

По данным Восточного комитета, основные причины снижения торговли — падение цен на энергоносители и последствия пандемии коронавируса.