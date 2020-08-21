МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ обеспечит предоставление в 2020 году из федерального бюджета 50 миллиардов рублей Минстрою для ускоренного расселения аварийного жилья, говорится в списке решений по итогам заседания правительства.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в этом году планируется переселить из аварийного жилья около 55 тысяч человек.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что в текущем году планировалось расселить 1 миллион квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. Министр отмечал, что план по переселению в 2020 году может быть перевыполнен в полтора раза. По словам Якушева, к 1 июня в стране расселили 1,074 миллиона "квадратов" аварийного жилья (+7,43% к плану) и 66,38 тысячи человек (+21,6%).

"Минфину России (А.Г. Силуанову) обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 млрд рублей Минстрою России в целях опережающего расселения аварийного жилья в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" за счёт сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным проектом на 2022 год", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, Минстрой и Минфин должны будут представить в правительство предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на программы расселения аварийного жилья, указав источники и объемы необходимого финансирования.

Также Минстрой, Минэкономразвития, Фонд содействия ЖКХ и компания "Дом.РФ" до 14 сентября должны представить в правительство предложения о расселении аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, и ветхого жилья.