БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Диалог по заключению торгово-экономической сделки между Евросоюзом и Великобританией после окончания переходного периода Brexit продолжится на неделе, которая стартует 7 сентября, сообщил на пресс-конференции переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Я думаю, что это возможно, несмотря на то, что времени осталось мало. Необходимы предложения со стороны британцев, конструктивные и четкие идеи на следующем раунде переговоров, который пройдет с 7 по 11 сентября в Лондоне", — сказал он.

Барнье также подчеркнул, что без достижения договоренностей по ключевым пунктам сделки соглашение невозможно.

"Если мы не найдем способ договориться по основным моментам, заключить соглашение просто невозможно. Времени остается все меньше, но шанс достичь договоренностей все еще есть", — отметил европейский переговорщик.

Среди остающихся неразрешенных проблем сохраняется, в частности, вопрос о рыболовстве. Как сообщалось ранее, разногласия сторон вызывают границы зон промысла. Ранее Британия и Франция вели спор о районах, в которых могут работать рыбаки двух стран.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании перехода правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.

Сделать это необходимо за короткий срок, поскольку договоренности потребуют определенных технических согласований. Если договориться не удастся, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".