МИНСК, 21 авг — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что у властей страны есть достаточно резервов для обеспечения стабильности на валютном рынке.

"Я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке и рынке ликвидности белорусского рубля", — отметил Снопков в видео, распространенном в пятницу пресс-службой правительства в Facebook.

Снопков опроверг информацию о том, что правительство страны собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов.

Как передает госагентство Белта, Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов.

"По его словам, сейчас правительство, наоборот, работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес", — говорится в сообщении агентства.

Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.

"Полагаю, что пока, на данный момент, предпосылок, что мы не выйдем на 100% (темп роста ВВП в 2020 году к 2019 году – ред.) особых нет", — сказал Снопков.

Он добавил, что по-прежнему должен оставаться целью экономический рост. Первый вице-премьер также отметил, что пока правительство не пересматривает прогноз социально-экономического развития страны, планируется проанализировать ситуацию ближе к концу года. "Мы будем делать прогноз исходя из конкретных проектов, источников финансирования, рабочих мест", — уточнил он.

ВВП Белоруссии в январе-июле текущего года снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. В мае министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявлял, что власти страны рассчитывают в условиях пандемии COVID-19 не допустить сокращения ВВП по итогам текущего года. Премьер Белоруссии Роман Головченко в конце июля заявил, что ожидает продолжения роста экономики после увеличения ВВП республики в июне на 0,1%.

Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в этом году был запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагал рост ВВП по итогам года на 1,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика страны в 2020 году сократится на 4%.