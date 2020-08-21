ЛОНДОН, 21 авг — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Размер государственного долга Великобритании в июле впервые за всю историю превысил 2 триллиона фунтов стерлингов из-за увеличенных расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

По состоянию на конец июля объем госдолга составлял 2,004 триллиона фунтов стерлингов, что соответствует 100,5% ВВП страны.

При этом объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года достиг 150,5 миллиарда фунтов, что на 128,4 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года (то есть, заимствования выросли почти всемеро), в то время как объем налоговых сборов в июле составил 4,8 миллиарда фунтов, что на 4,5 миллиарда меньше, чем в июле 2019 года.

Власти Великобритании на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса выделили более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам. Сотрудникам компаний и самозанятым гражданам выплачиваются компенсации зарплаты в размере до 80%, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Компенсации временно оставшимся без работы будут выплачиваться до конца октября.