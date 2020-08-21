БЕЛОРУССКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из главных тем уходящей недели стали массовые беспорядки в Белоруссии, которые никак не утихают после президентских выборов, итогами которых осталась недовольна оппозиция. Жесткие методы правоохранительных органов вызвали недовольство граждан, и в стране участились призывы к забастовкам, на предприятиях начали создаваться стачкомы. Однако власти страны сообщили, что по факту не вышли на работу лишь несколько сотен человек, а все главные предприятия работают в штатном режиме, с ними достигнута договоренность о том, что ситуация останется в правовом поле. Президент страны Александр Лукашенко заверил, что никакой катастрофы нет, и пообещал в ближайшие дни "решить проблему". Он посетил несколько предприятий и пообщался с их работниками, заверив, что и впредь будет вести диалог только с трудовыми коллективами, а не с оппозицией. "Пока я президент, я буду проводить жесткую политику по стабилизации внутри страны", — подчеркнул он.

Кроме этого, Лукашенко назначил новый состав кабмина – перемены были чисто техническими, поскольку, в соответствии с законом Белоруссии, правительство уходит в отставку после президентских выборов. Пост премьера сохранил Роман Головченко. Он и другие представители властей сообщили, что никакого ухудшения в экономике нет и не ожидается. В свою очередь, в России заверили, что, если Белоруссия попросит, ей помогут в урегулировании, но не будут вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране. Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с представителями других стран, были предложены варианты выхода из кризиса. При этом представители белорусской оппозиции сообщили, что на контакт с ними Москва не выходила.

ОПЕК+ СОХРАНЯЕТ КУРС

19 августа состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором констатировали успех сделки по ограничению добычи: участники соглашения в целом выполняют свои квоты на 95%, а коммерческие запасы нефти в июле начали сокращаться. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что к концу года ожидает восстановления спроса на нефть до 97% от уровня до пандемии. При этом министр энергетики России Александр Новак сообщил о "первых признаках замедления процесса рыночного затоваривания": в июле коммерческие запасы в странах ОЭСР снизились на 13,4 млн баррелей в сутки. К слову, накануне министерской встречи ОПЕК+, 18 августа, стало известно, что Новак заболел коронавирусом. Представитель Минэнерго сообщил, что глава ведомства чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов COVID-19. В министерской встрече ОПЕК+ он принимал участие по видеосвязи.

Последний раз сделка ОПЕК+ продлялась в июле. Тогда страны ОПЕК+ договорились смягчить условия соглашения, снизив общую квоту с 9,7 млн до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Согласно условиям сделки, предполагается, что с начала 2021 года общая квота сокращения будет смягчена до 5,8 млн б/с. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.

ЭКОНОМИКА ПРИХОДИТ В СЕБЯ

В четверг сразу два ведомства – Росстат и Минэкономразвития озвучили оценку состояния дел в экономике РФ. По данным Росстата, ВВП РФ в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6%. Ранее в Минэкономразвития оценивали снижение ВВП России в годовом выражении по итогам первого полугодия 2020 года в 4,2%. В четверг в министерстве сообщили, что спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, а за январь-июль текущего года экономика снизилась на 3,8%. Наиболее активное восстановление наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос — по данным Росстата, оборот розничной торговли замедлил падение до 2,6% с июньских 7,7%. Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

В Минэкономразвития выразили мнение, что данные статистики за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить о продолжении постепенного восстановления экономики России. Свою роль в этом сыграли реализованные правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках фиксировать устойчивые тренды преждевременно, подчеркнули в министерстве. По итогам года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ на 4,8%, однако в августе министерство традиционно уточняет свой макроэкономический прогноз.

APPLE СТОИТ $2 ТРЛН

Рыночная капитализация американской корпорации Apple впервые в истории этой компании превысила 2 трлн долларов, ранее эту планку преодолевала только саудовская нефтегазовая Saudi Aramco. После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 трлн долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 трлн долларов — почти вдвое меньше. Таким образом, в результате размещения Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место. Однако в конце июля Apple вернула себе звание самой дорогой компании, обойдя Saudi Aramco, когда капитализация американской корпорации достигла отметки в 1,77 трлн долларов на фоне публикации сильной отчетности. С начала 2020 года акции компании подорожали более чем на 50%.

Эксперты связывают рост стоимости активов компании со стабильным спросом на ее устройства, а также с тем фактом, что многие американцы сейчас работают из дома, а значит, в большей степени пользуются продукцией и сервисами Apple. Ранее, 6 августа, компания сообщала, что зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила 59,7 млрд долларов, а чистая прибыль — 11,3 млрд долларов.

ФЛАГМАНЫ SAMSUNG В РОССИИ

В пятницу, 21 августа, в России начались продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Стандартный Galaxy Note20 обойдется в 80 тысяч рублей за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Вторая модель оценена в 100 тысяч рублей за версию с 256 ГБ флэш-памяти и 120 тысяч рублей за вариант с 512 ГБ. Galaxy Note 20 имеет экран в 6,7 дюймов, а версия Ultra — 6,9 дюймов. Разработчики оснастили девайсы улучшенным стилусом S Pen, благодаря расширенному функционалу которого появилась возможность дистанционно управлять устройством. Galaxy Note 20 оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тремя основными: двумя по 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 108 мегапикселей.

По итогам предзаказа, который проходили с 5 по 20 августа, наиболее популярной моделью оказался смартфон Note20 Ultra на 256 ГБ (66% от общего объема предзаказов), а бронзовый цвет стал самым популярным для обеих моделей. По оценкам пресс-службы Samsung, общее число предзаказов в штучном выражении на модели серии Note 20 в 1,5 раза превысило предзаказы серии прошлого года Note 10.